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Рішення КСУ демонструє, що еліта налякана – Ситник

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Рішення Конституційного суду України про скасування низки антикорупційних норм демонструє, що теперішня еліта налякана роботою Вищого антикорупційного суду України, який почав саджати корупціонерів. Таку думку висловив голова НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю в програмі “Мокрик По Живому” на Hromadske, передає кореспондент УНН.

“Антикорупційний суд не просто запрацював 5 вересня 2019 року. За останні три місяці Антикорупційний суд виніс більше 10 вироків, реальних позбавлень волі...Поки що ці справи не дуже гучні, але ті справи налякали тих суб’єктів, які зараз перебувають в суді. Наприклад, пан (колишній народного депутата України Микола — ред.)Мартиненко...Він засуджений у Швейцарії зараз.. і там не гідна поведінка адвокатів в цьому процесі, видно, що люди переживають, бояться, тому що цей суд поки неможливо купити- сподіваюся, так буде завжди”, — розповів Ситник.

За його словами, вже можна спостерігати за наслідком антикорупційної реформи — це справедливі вироки за корупційні дії.

“Тому, я думаю це пов’язано з тим, що ми в принципі наблизилися до точки не повернення в антикорупційній реформі. Цих вироків стає все більше, це стає тенденцією й ця тенденція налякала еліту”, — сказав Ситник.

Окрім того, Ситник вважає, що другою причиною атаки на антикорупційні органи є спроби певних проросійських сил зіпсувати відносини України з західними партнерами.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомлялося, Конституційний суд України 5 червня 2019 року ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями.

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