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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 57656 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 82888 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103036 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122072 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99640 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100993 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103582 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Решение КСУ демонстрирует, что элита напугана - Сытник

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Решение Конституционного суда Украины об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита напугана работой Высшего антикоррупционного суда Украины, который начал сажать коррупционеров. Такое мнение высказал председатель НАБУ Артем Сытник в интервью в программе "Мокрик По Живом" на Hromadske, передает корреспондент УНН.

"Антикоррупционный суд не просто заработал 5 сентября 2019 года. За последние три месяца Антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров, реальных лишений свободы ... Пока эти дела не слишком громкие, но те дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин (бывший народный депутат Украины Николай - ред.) Мартыненко ... Он осужден в Швейцарии сейчас .. и там не достойное поведение адвокатов в этом процессе, видно, что люди переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить - надеюсь, так будет всегда", - рассказал Сытник.

По его словам, уже можно наблюдать за следствием антикоррупционной реформы - это справедливые приговоры за коррупционные действия.

"Поэтому, я думаю это связано с тем, что мы в принципе приблизились к точке не возврата в антикоррупционной реформы. Этих приговоров становится все больше, это становится тенденцией и эта тенденция испугала элиту", - сказал Сытник.

Кроме того, Сытник считает, что второй причиной атаки на антикоррупционные органы являются попытки определенных пророссийских сил испортить отношения Украины с западными партнерами.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 года принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами.

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