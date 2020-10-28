Решение КСУ демонстрирует, что элита напугана - Сытник

"Антикоррупционный суд не просто заработал 5 сентября 2019 года. За последние три месяца Антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров, реальных лишений свободы ... Пока эти дела не слишком громкие, но те дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин (бывший народный депутат Украины Николай - ред.) Мартыненко ... Он осужден в Швейцарии сейчас .. и там не достойное поведение адвокатов в этом процессе, видно, что люди переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить - надеюсь, так будет всегда", - рассказал Сытник.

По его словам, уже можно наблюдать за следствием антикоррупционной реформы - это справедливые приговоры за коррупционные действия.

"Поэтому, я думаю это связано с тем, что мы в принципе приблизились к точке не возврата в антикоррупционной реформы. Этих приговоров становится все больше, это становится тенденцией и эта тенденция испугала элиту", - сказал Сытник.

Кроме того, Сытник считает, что второй причиной атаки на антикоррупционные органы являются попытки определенных пророссийских сил испортить отношения Украины с западными партнерами.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 года принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами.