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Маляр: на фронті ворог наступає - ми здійснюємо оборону, і "більше нічого не відбувається"

Київ • УНН

 • 343732 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти на сході України наступають одразу на декількох напрямках, Сили оборони здійснюють оборонні заходи, що включають і контрштурми й активні дії. Заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що така ситуація на сході триває вже декілька місяців.

"Все! Більше нічого не відбувається", - написала Маляр.

Її повідомлення з'явилися на фоні повідомлень щодо потенційного українського контрнаступу.

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Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, за словами Маляр, реальна ситуація в Бахмутському напрямку впродовж тижня така, що попри наявність зброї, ворогу не вдалось реалізувати свої плани. Окупанти понесли великі втрати живої сили. ЗСУ просунулись вперед на 2 км, не втративши жодної позиції.

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