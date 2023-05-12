Маляр: на фронті ворог наступає - ми здійснюємо оборону, і "більше нічого не відбувається"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти на сході України наступають одразу на декількох напрямках, Сили оборони здійснюють оборонні заходи, що включають і контрштурми й активні дії. Заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - повідомила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що така ситуація на сході триває вже декілька місяців.
"Все! Більше нічого не відбувається", - написала Маляр.
Її повідомлення з'явилися на фоні повідомлень щодо потенційного українського контрнаступу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Будемо робити усе, щоб ворог побіг": Зеленський про очікуваний контрнаступ
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за словами Маляр, реальна ситуація в Бахмутському напрямку впродовж тижня така, що попри наявність зброї, ворогу не вдалось реалізувати свої плани. Окупанти понесли великі втрати живої сили. ЗСУ просунулись вперед на 2 км, не втративши жодної позиції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: в міноборони росії відмовились від оточення українських сил у Бахмуті