Маляр: на фронте враг наступает - мы осуществляем оборону, и "больше ничего не происходит"

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"Вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях. Мы осуществляем оборону. Оборонительные мероприятия включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия. Несмотря на то, что враг силен, наши защитники не дают ему продвигаться и иногда отбрасывают врага назад и мощно уничтожают", - сообщила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что такая ситуация на востоке продолжается уже несколько месяцев.

"Все! Больше ничего не происходит", - написала Маляр.

Ее сообщения появились на фоне сообщений о потенциальном украинском контрнаступлении.

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Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по словам Маляр, реальная ситуация в Бахмутском направлении в течение недели такова, что несмотря на наличие оружия, врагу не удалось реализовать свои планы. Оккупанты понесли большие потери живой силы. ВСУ продвинулись вперед на 2 км, не потеряв ни одной позиции.

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