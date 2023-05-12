Маляр: на фронте враг наступает - мы осуществляем оборону, и "больше ничего не происходит"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские оккупанты на востоке Украины наступают сразу на нескольких направлениях, Силы обороны осуществляют оборонительные мероприятия, включающие и контрштурмы и активные действия. Заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях. Мы осуществляем оборону. Оборонительные мероприятия включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия. Несмотря на то, что враг силен, наши защитники не дают ему продвигаться и иногда отбрасывают врага назад и мощно уничтожают", - сообщила Маляр.
Заместитель министра обороны добавила, что такая ситуация на востоке продолжается уже несколько месяцев.
"Все! Больше ничего не происходит", - написала Маляр.
Ее сообщения появились на фоне сообщений о потенциальном украинском контрнаступлении.
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Дополнение
Как ранее сообщал УНН, по словам Маляр, реальная ситуация в Бахмутском направлении в течение недели такова, что несмотря на наличие оружия, врагу не удалось реализовать свои планы. Оккупанты понесли большие потери живой силы. ВСУ продвинулись вперед на 2 км, не потеряв ни одной позиции.
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