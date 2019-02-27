Макрон закликає уряд Нідерландів "роз'яснити" плани щодо Air France-KLM

"Уряд (Франції - ред) не був проінформований ні про це рішення, ні про його реалізацію. Я беру його до уваги. Тепер уряд Нідерландів має уточнити свої наміри", - зазначив Макрон, якого цитує агенція AFP. Президент Франції додав, що головним є забезпечення інтересів авіакомпанії. Французький уряд зараз володіє понад 14 відсотків авіакомпанії

Напередодні стало відомо, що уряд Нідерландів придбав 12,7 відсотка акцій групи Air France-KLM. Сума угоди склала 680 мільйонів євро. Метою уряду в Гаазі було посилення впливу в авіакомпанії, зазначив міністр фінансів Нідерландів Вопке Хукстра, передає нідерландська агенція ANP. Він додав, що в майбутньому влада планує довести свою частку в компанії до 14 відсотків. Таким чином частка нідерландського уряду зрівняється з французьким, який, володіє 14,3 відсотка.

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При цьому ні французький уряд, ні рада директорів компанії не були поінформовані про цю угоду, розповів газеті Les Echos міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Згідно з даними на сайті Air France-KLM, на середину 2018 року французькому уряду належала частка в 14,3 відсотка, Delta Air Lines Inc і China Eastern Airlines мали по 8,8 відсотка, профспілка працівників - 3,9 відсотка, решта акцій належала іншим невказаним акціонерам.

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Авіакомпанія KLM була створена в 1919 році, а Air France - 1933 році. В 2004 році вони були об'єднані. Штаб-квартира авіакомпанії знаходиться в Парижі.

Як повідомляв УНН, у лютому відбувся телефонний дзвінок між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого обговорювалась Україна.