Макрон призывает правительство Нидерландов "разъяснить" планы Air France-KLM
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон в среду, 27 февраля, призвал нидерландское правительство "разъяснить" свои намерения по французско-нидерландской авиакомпании Air France-KLM после того, как тот приобрел более 12 процентов ее акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Правительство (Франции - ред) не было проинформирован ни об этом решении, ни о его реализации. Я беру его во внимание. Теперь правительство Нидерландов должно уточнить свои намерения", - отметил Макрон, которого цитирует агентство AFP.
Президент Франции добавил, что главным является обеспечение интересов авиакомпании. Французское правительство сейчас владеет более 14 процентов авиакомпании
Накануне стало известно, что правительство Нидерландов приобрел 12,7 процента акций группы Air France-KLM. Сумма сделки составила 680 миллионов евро. Целью правительства в Гааге было усиление влияния в авиакомпании, отметил министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, передает нидерландская агентство ANP. Он добавил, что в будущем власти планируют довести свою долю в компании до 14 процентов. Таким образом доля нидерландского правительства сравнится с французским, который, обладает 14,3 процента.
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При этом ни французское правительство, ни совет директоров компании не были проинформированы об этой сделке, рассказал газете Les Echos министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
Согласно данным на сайте Air France-KLM, на середину 2018 французскому правительству принадлежала доля в 14,3 процента, Delta Air Lines Inc и China Eastern Airlines имели по 8,8 процента, профсоюз работников - 3,9 процента, остальные акции принадлежала другим неуказанным акционерам.
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Авиакомпания KLM была создана в 1919 году, а Air France - 1933 году. В 2004 году они были объединены. Штаб-квартира авиакомпании находится в Париже.
Как сообщал УНН, в феврале состоялся телефонный звонок между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась Украины.