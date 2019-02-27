Макрон призывает правительство Нидерландов "разъяснить" планы Air France-KLM

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон в среду, 27 февраля, призвал нидерландское правительство "разъяснить" свои намерения по французско-нидерландской авиакомпании Air France-KLM после того, как тот приобрел более 12 процентов ее акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.