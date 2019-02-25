Популярність Макрона зростає на тлі зниження підтримки "жовтих жилетів"

Частка людей, що вважають Макрона гідним президентом, зросла до 32% після того, як впала до 27% в ході протестів.

Згідно з даними опитування, 55% взагалі вважають, що протести повинні зупинитися. Загалом акції "жовтих жилетів" стали менш насильницькими з тих пір, як у грудні французька столиця побачила найжорсткіші заворушення за останні кілька десятиліть.

Підйом популярності Макрона пов'язують з чіткою реакцією на насильство та початком загальнонаціональних дебатів, що зміцнили його зв'язок з виборцями.

Опитування Odoxa було проведено в Інтернеті 20-21 лютого серед 1000 осіб для радіо "Франс Інтер", газети Прес-Регіонал та журналу L'Express.

Як повідомляв УНН, Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що рух "жовтих жилетів" відображає "гігантський колективний провал", до якого він також причетний.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив протести "жовтих жилетів" у антисемітських висловах і закликав до засудження подібних проявів.

Макрон також заявив, що французьке суспільство стикається з безпрецедентною хвилею антисемітизму.