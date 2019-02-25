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Актуальное
Популярность Макрона растет на фоне снижения поддержки "желтых жилетов"

Популярность Макрона растет на фоне снижения поддержки "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 6770 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Популярность французского Президента Эммануэля Макрона восстанавливается до уровня, невиданного после начала антиправительственных протестов со стороны движения "желтых жилетов". Такие данные выявили в ходе опроса, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Доля людей, считающих Макрона достойным президентом, выросла до 32% после того, как упала до 27% в ходе протестов.

Согласно данным опроса, 55% вообще считают, что протесты должны остановиться. В общем акции "желтых жилетов" стали менее насильственными с тех пор, как в декабре французская столица увидела самые жесткие беспорядки за последние несколько десятилетий.

Подъем популярности Макрона связывают с четкой реакцией на насилие и началом общенациональных дебатов, укрепивших его связь с избирателями.

Опрос Odoxa был проведен в Интернете 20-21 февраля среди 1000 человек для радио "Франс Интер", газеты Пресс-Регионал и журнала L'Express.

Как сообщал УНН, Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отражает "гигантский коллективный провал", к которому он также причастен.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил протесты "желтых жилетов" в антисемитских высказываниях и призвал к осуждению подобных проявлений.

Макрон также заявил, что французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма .

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