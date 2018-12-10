Макрон виступить зі зверненням до громадян у зв'язку з акціями протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до громадян Франції через масштабні протести, які відбуваються по всій країні вже упродовж трьох тижнів. Про це повідомляє видання Agence France-Presse, передає УНН.
За даними видання, звернення президента заплановано на 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом). Як повідомила міністр праці Франції Мюріель Пеник, Макрон має намір представити "конкретні і негайні заходи" для вирішення ситуації, пов'язаної з протестними акціями "жовтих жилетів".
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Як передає телеканал BFM, в понеділок Макрон також візьме в Єлисейському палаці представників провідних профспілок і об'єднань підприємців. Зустріч буде присвячена соціально-економічній ситуації у Франції в світлі вимог протестуючих.
У суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Число осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці перевищило 136 тисяч. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.