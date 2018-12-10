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Макрон виступить зі зверненням до громадян у зв'язку з акціями протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до громадян Франції через масштабні протести, які відбуваються по всій країні вже упродовж трьох тижнів. Про це повідомляє видання Agence France-Presse, передає УНН.

Макрон виступить зі зверненням до громадян у зв'язку з акціями протесту

За даними видання, звернення президента заплановано на 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом). Як повідомила міністр праці Франції Мюріель Пеник, Макрон має намір представити "конкретні і негайні заходи" для вирішення ситуації, пов'язаної з протестними акціями "жовтих жилетів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести “жовтих жилетів” спричинили кризу в економіці Франції

Як передає телеканал BFM, в понеділок Макрон також візьме в Єлисейському палаці представників провідних профспілок і об'єднань підприємців. Зустріч буде присвячена соціально-економічній ситуації у Франції в світлі вимог протестуючих.

У суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Число осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці перевищило 136 тисяч. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.

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