Макрона выступит с обращением к гражданам в связи с акциями протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели обратится к гражданам Франции из-за масштабных протестов, которые проходят по всей стране уже на протяжении трех недель. Об этом сообщает издание Agence France-Presse, передает УНН.
По данным издания, обращение президента запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени). Как сообщила министр труда Франции Мюриэль Пеник, Макрон намерен представить "конкретные и немедленные меры" для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов".
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Как передает телеканал BFM, в понедельник, 10 декабря, Макрон также примет в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и объединений предпринимателей. Встреча будет посвящена социально-экономической ситуации во Франции в свете требований протестующих.
В субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах акции протеста сопровождались столкновениями с полицией. Число лиц, принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тысяч. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.