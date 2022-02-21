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Макрон скликає Раду оборони щодо ситуації між РФ та Україною

Макрон скликає Раду оборони щодо ситуації між РФ та Україною

Київ • УНН

 • 131583 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні скликав Раду з оборони і національної безпеки для вивчення ситуації у відносинах між Україною і Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Цитата

"Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок о 19:00 скликав Раду з оборони і національної безпеки для вивчення ситуації у відносинах між Україною і Росією", — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент РФ Володимир Путін під час телефонних розмов повідомив президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону і Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що найближчим часом визнає "Л/ДНР".

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили про Україну і можливе визнання Росією "Л/ДНР".

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