Макрон скликає Раду оборони щодо ситуації між РФ та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні скликав Раду з оборони і національної безпеки для вивчення ситуації у відносинах між Україною і Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
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"Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок о 19:00 скликав Раду з оборони і національної безпеки для вивчення ситуації у відносинах між Україною і Росією", — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Президент РФ Володимир Путін під час телефонних розмов повідомив президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону і Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що найближчим часом визнає "Л/ДНР".
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили про Україну і можливе визнання Росією "Л/ДНР".