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15 марта, 19:03 • 87259 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123372 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108427 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98183 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94590 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон созывает Совет обороны по ситуации между РФ и Украиной

Макрон созывает Совет обороны по ситуации между РФ и Украиной

Киев • УНН

 • 131582 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня созвал Совет по обороне и национальной безопасности для изучения ситуации в отношениях между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Цитата

“Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в 19:00 созвал Совет по обороне и национальной безопасности для изучения ситуации в отношениях между Украиной и Россией”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров сообщил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время признает “Л/ДНР”.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили об Украине и возможном признании Россией “Л/ДНР”.

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