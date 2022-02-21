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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что в ближайшее время признает "Л/ДНР" - Кремль

Киев • УНН

 • 185062 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров сообщил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время признает "Л/ДНР". Об этом сообщает со ссылкой на сайт президента РФ, передает УНН.

Подробности

"Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы о признании Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня же поступили обращения главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" о признании их суверенитета в связи с якобы "военной агрессией украинской власти, массированным обстрелом территории Донбасса".

Цитата

“С учетом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время подразумевает подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. В то же время они обозначили готовность к продолжению контактов”, — говорится в сообщении.

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Ранее

Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Позже Путин заявил, что Совбез Российской Федерации на заседании сегодня "определить дальнейшие шаги" по вопросу "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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