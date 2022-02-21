Путін повідомив Макрону та Шольцу, що найближчим часом визнає "Л/ДНР" - Кремль

Деталі

“Володимир Путін інформував про підсумки розширеного засідання Ради Безпеки Російської Федерації, на якому розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу в контексті постанови Державної Думи щодо визнання Донецької та Луганської народних республік”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні ж надійшли звернення ватажків бойовиків “ДНР” та “ЛНР” про визнання їхнього суверенітету у зв’язку з нібито “військовою агресією української влади, масованим обстрілом території Донбасу”.

Цитата

“З урахуванням всього цього Президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ. Президент Франції та Федеральний канцлер ФРН висловили розчарування таким розвитком. Водночас ними було позначено готовність до продовження контактів”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше

Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.

Пізніше Путін заявив, що Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні має "визначити подальші кроки" щодо питання "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.