Майже половина боїв - на Покровському та Курському напрямках: карта від Генштабу

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив
05:45 • 4868 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога

8 червня, 14:44 • 27840 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 90378 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 132491 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 82026 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 100884 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 88215 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 58687 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 192974 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 115436 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
61%
749мм
Популярнi новини

Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

8 червня, 21:25 • 13393 перегляди

Папа Римський підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

8 червня, 22:41 • 15359 перегляди

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

9 червня, 00:05 • 10952 перегляди

У Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях

01:18 • 23121 перегляди

У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА

01:50 • 5918 перегляди
Публікації

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

05:45 • 4856 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 38146 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 192972 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 178871 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 175008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Буданов Кирило Олексійович

Кароль Навроцький

Дональд Туск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Сумська область

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 86541 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 110233 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 178913 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 152625 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 192093 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

Майже половина боїв - на Покровському та Курському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 762 перегляди

За минулу добу зафіксовано 159 бойових зіткнень, майже половина з яких припала на Покровський та Курський напрямки. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, здійснив обстріли.

Майже половина боїв - на Покровському та Курському напрямках: карта від Генштабу

Майже половина зі 159 на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Курському, повідомили у ранковому зведенні 9 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 8 червня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

ЗСУ: ліквідовано майже тисячу окупантів, 4 танки та десятки артсистем за добу09.06.25, 07:58 • 1596 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9