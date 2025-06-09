Майже половина боїв - на Покровському та Курському напрямках: карта від Генштабу

Майже половина зі 159 на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Курському, повідомили у ранковому зведенні 9 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 8 червня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

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