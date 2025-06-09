Почти половина боев - на Покровском и Курском направлениях: карта от Генштаба

Почти половина из 159 на фронте за минувшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Курском, сообщили в утренней сводке 9 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 8 июня, пишет УНН.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиаудара, в частности сбросил 142 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 5661 обстрел, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3139 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки, Глушковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений возле Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений неподалеку от Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Горехово, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Променя, Новосергеевки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Равнополь, Новоселка, Новополь, Вольное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

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