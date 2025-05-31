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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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Майже двісті боєзіткнень на фронті за добу: карти від Генштабу

Київ • УНН

 • 828 перегляди

30 травня на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Ворог завдав два ракетних удари, 85 авіаударів, здійснив 6071 обстріл та залучив 3767 дронів-камікадзе.

Майже двісті боєзіткнень на фронті за добу: карти від Генштабу

Протягом доби 30 травня на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначаєтьтся, що напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6071 обстріл, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3767 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка Харківської області; Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Мала Токмачка, Зелене Запорізької області; Миколаївка Херсонської області

- йдеться у зведенні.

При цьому за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Комар.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку.

Минулої доби на даному напрямку відбулося 34 боєзіткнення, ворог завдав 14 авіаударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, і здійснив 245 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивної системи залпового вогню

- розповіли у Генштабі.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, 30 травня українські захисники ліквідували 1250 російських військових. Також було знищено 54 артилерійські системи та іншу ворожу техніку.

росія почала програвати війну - Foreign Policy31.05.25, 02:38 • 13233 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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