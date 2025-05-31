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Почти двести боестолкновений на фронте за сутки: карты от Генштаба

Киев • УНН

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30 мая на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Враг нанес два ракетных удара, 85 авиаударов, совершил 6071 обстрел и задействовал 3767 дронов-камикадзе.

Почти двести боестолкновений на фронте за сутки: карты от Генштаба

В течение суток 30 мая на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6071 обстрел, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3767 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Проходы Сумской области; Окип, Ветеринарное, Белый Колодезь, Староверовка Харьковской области; Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Горехово, Алексеевка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Малая Токмачка, Зеленое Запорожской области; Николаевка Херсонской области

- говорится в сводке.

При этом за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести пунктах управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Загрызового, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районе Торецка и в направлениях Дылеевки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверово, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском направлении в минувшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 245 обстрелов, девять из которых – из реактивной системы залпового огня

- рассказали в Генштабе.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, 30 мая украинские защитники ликвидировали 1250 российских военных. Также было уничтожено 54 артиллерийские системы и другую вражескую технику.

россия начала проигрывать войну - Foreign Policy31.05.25, 02:38 • 12836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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