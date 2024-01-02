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Майже 70 ракет було знищено, атака рф була комбінованою - Кличко

Майже 70 ракет було знищено, атака рф була комбінованою - Кличко

Київ • УНН

 • 47349 перегляди

Сили оборони знищили близько 70 ракет під час російської атаки

Мер Києва Віталій Кличко заявив у вівторок журналістам, що під час ворожої атаки було знищено близько 70 російських ракет, передає кореспондент УНН.

По місту ситуація складна, майже 70 ракет було знищено, ця атака була комбінована, "шахеди", ракети, крилаті ракети також, гіперзвукові ракети "Кинджал". Переважна кількість цих ракет була збита

- сказав Кличко.

На запитання, чи можуть бути під завалами будинку в Соломʼянському районі люди, Кличко відповів: "Ми не можемо зараз сказати, ведуться зараз роботи. Велике задимлення, частина будинку зруйнована. Будемо робити обстеження. Сподіваємося, що під завалами людей немає, але гарантувати не можемо. Тільки після обстеження зможемо надати інформацію". 

Атака рф на Київ забрала життя людини, госпіталізовано 27 постраждалих - Кличко02.01.24, 10:08 • 32347 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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