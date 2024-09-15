Майже 40 населених пунктів зазнали знеструмлення через погодні умови - Міненерго
Київ • УНН
Через погодні умови знеструмлено населені пункти у 4 областях України. Загалом без електропостачання залишаються 640 населених пунктів через бойові дії та технічні порушення.
Споживачі у Хмельницькій, Одеській, Київській та Черкаській областях знеструмлювались внаслідок несприятливих погодних умов. Ще у низці областей знеструмлювались підстанції та побутові споживачі через технологічні порушення.
Пише УНН із посиланням на канал Міністерства енергетики України.
Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 35 населених пунктів у Хмельницькій області, 21 населений пункт у Одеській області, 9 населених пунктів у Київській області та 2 населених пункти у Черкаській області.
Щодо стану мереж
Через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у Чернігівській, Полтавській та Вінницькій областях. Живлення відновлено у Чернігівській і Полтавській областях. У Вінницькій області живлення відновлено за резервною схемою.
За даними пресслужби Міністерства енергетики України
Минулої доби фахівцями енергетичних служб було відновлено живлення для 19 474 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 640 населених пунктів.
Нагадаємо
УНН передавав, що у неділю, 15 вересня, в Україні не планують відключення електроенергії.