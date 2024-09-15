Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Потребители в Хмельницкой, Одесской, Киевской и Черкасской областях обесточивались в результате неблагоприятных погодных условий. Еще в ряде областей обесточивались подстанции и бытовые потребители из-за технологических нарушений.

Пишет УНН со ссылкой на канал Министерства энергетики Украины.

В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 35 населенных пунктов в Хмельницкой области, 21 населенный пункт в Одесской области, 9 населенных пунктов в Киевской области и 2 населенных пункта в Черкасской области.

Относительно состояния сетей

Из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители в Черниговской, Полтавской и Винницкой областях. Питание восстановлено в Черниговской и Полтавской областях. В Винницкой области питание восстановлено по резервной схеме.

По данным пресс-службы Министерства энергетики Украины

За прошедшие сутки специалистами энергетических служб было восстановлено питание для 19 474 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 640 населенных пунктов.

Напомним,

УНН передавал, что в воскресенье, 15 сентября, в Украине не планируют отключение электроэнергии.