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"Майбутнє України в руках Заходу" - міністр оборони Британії закликав збільшити підтримку України

"Майбутнє України в руках Заходу" - міністр оборони Британії закликав збільшити підтримку України

Київ • УНН

 • 26015 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що 2024 рік може вирішити майбутнє української демократії, і наголосив на необхідності посилення підтримки з боку Заходу.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що 2024 рік стане переломним моментом, коли може вирішитися майбутнє демократії України. Про це він написав у своїй колонці, яка вийшла у виданні Politico, інформує УНН.

2024 рік - переломний момент: Найдемократичніший рік в історії, коли майже половина населення Землі прийде на виборчі дільниці, - це також рік, який може вирішити долю яскравої демократії України

- написав Шаппс.

Міністр зазначив, що росія готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить, і що москва витрачає все більше своїх ресурсів на поточний конфлікт.

"Витрати президента росії володимира путіна на оборону і безпеку вже досягли приголомшливої позначки в 40 відсотків бюджетних витрат країни. З початку року кремль посилив інтенсивність своїх атак", - вказав Шаппс.

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Він також наголосив, що Києву потрібна додаткова підтримка. За словами Шаппса, Велика Британія активізує зусилля з надання допомоги Україні.

Він нагадав, що прем'єр-міністр Ріші Сунак під час свого візиту в Київ оголосив про збільшення військової підтримки, а загальний обсяг військової допомоги Британії вже перевищив 7 мільярдів фунтів стерлінгів. Також була підписана угода про співпрацю в галузі безпеки між Великою Британією та Україною.

Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти

- заявив Шаппс.

Він зазначив, що можна допустити, щоб путін переміг. Це не тільки додасть йому сил, поставивши інші східноєвропейські країни "під приціл росії".

"Не повинно бути жодних коливань. Жодних коливань. Жодного очікування, щоб подивитися, в який бік подує вітер. путін вірить, що Захід можна вимотати. Він вважає, що нам не вистачає стратегічного терпіння. І ми маємо довести, що він помиляється", - резюмував Шаппс.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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