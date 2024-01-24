"Будущее Украины в руках Запада" - министр обороны Британии призвал увеличить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024 год станет переломным моментом, когда может решиться будущее демократии Украины. Об этом он написал в своей колонке, которая вышла в издании Politico, информирует УНН.

2024 год - переломный момент: Самый демократичный год в истории, когда почти половина населения Земли придет на избирательные участки, - это также год, который может решить судьбу яркой демократии Украины - написал Шаппс.

Министр отметил, что россия готова к войне на истощение, независимо от того, сколько десятков тысяч своих граждан она потеряет, и что москва тратит все больше своих ресурсов на текущий конфликт.

"Расходы президента россии владимира путина на оборону и безопасность уже достигли ошеломляющей отметки в 40 процентов бюджетных расходов страны. С начала года кремль усилил интенсивность своих атак", - указал Шаппс.

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Он также отметил, что Киеву нужна дополнительная поддержка. По словам Шаппса, Великобритания активизирует усилия по оказанию помощи Украине.

Он напомнил, что премьер-министр Риши Сунак во время своего визита в Киев объявил об увеличении военной поддержки, а общий объем военной помощи Британии уже превысил 7 миллиардов фунтов стерлингов. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Великобританией и Украиной.

Месседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они также должны действовать - заявил Шаппс.

Он отметил, что можно допустить, чтобы путин победил. Это не только придаст ему сил, поставив другие восточноевропейские страны "под прицел россии".

"Не должно быть никаких колебаний. Никаких колебаний. Никакого ожидания, чтобы посмотреть, в какую сторону подует ветер. путин верит, что Запад можно вымотать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он ошибается", - резюмировал Шаппс.

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