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МАГАТЕ не отримає доступ до ядерних об'єктів Ірану після візиту гендиректора агентства - ЗМІ

МАГАТЕ не отримає доступ до ядерних об'єктів Ірану після візиту гендиректора агентства - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16921 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не отримають доступ до ядерних об'єктів в Ірані після візиту в Тегеран генерального директора агентства Рафаеля Гросси, який прибуде в столицю Ірану в суботу для переговорів з питань співпраці МАГАТЕ і Ірану. Про це в суботу повідомив телеканал PressTV з посиланням на джерело, передає УНН.

Деталі

Крім того, згідно з відомостями джерела телеканалу, не буде поновлено і доступ МАГАТЕ до камер спостереження на ядерних об’єктах в Ірані.

Співрозмовник PressTV зазначив, що Іран не має наміру переглядати свою позицію з питання надання МАГАТЕ доступу до даних про ядерні об’єкти. “Переговори під час візиту генерального директора МАГАТЕ до Тегерана будуть стосуватися тільки обслуговування деякого обладнання для моніторингу, інших питань на порядку денному немає”, — заявило джерело.

Контекст

В кінці травня МАГАТЕ та Іран досягли угоди про продовження на три місяці тимчасової домовленості про моніторинг на іранських ядерних об’єктах, термін дії якої завершився 23 травня, але потім був продовжений до 24 червня. Первісна домовленість була узгоджена 23 лютого після вступу в силу нового іранського закону, який призупинив дію додаткового протоколу до угоди про гарантії з МАГАТЕ. В результаті агентство втратило доступу до камер спостереження на ядерних об’єктах в Ірані. У Тегерані заявляли, що інформація з камер буде стерта після закінчення трьох місяців, якщо США не скасують санкції відносно Ірану. У МАГАТЕ також повідомили, що Іран все ще не надав агентству доступ до обладнання для моніторингу.

У суботу стало відомо, що гендиректор агентства прибуде до Ірану 11 вересня з одноденним візитом для участі в переговорах з іранською стороною.

У Відні з квітня ведуться очні переговори Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція і Росія) з метою відновлення іранського ядерного угоди в його первісному вигляді: зняття санкцій США з Ірану, виконання ядерних зобов’язань Тегераном, повернення США в угоду. Напрацювання в країні збройового урану є порушенням умов угоди.

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