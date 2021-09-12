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МАГАТЭ не получит доступ к ядерным объектам Ирана после визита гендиректора агентства - СМИ

МАГАТЭ не получит доступ к ядерным объектам Ирана после визита гендиректора агентства - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16916 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получат доступ к ядерным объектам в Иране после визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси, который прибудет в столицу Ирана в субботу для переговоров по вопросам сотрудничества МАГАТЭ и Ирана. Об этом в субботу сообщил телеканал PressTV со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Кроме того, согласно сведениям источника телеканала, не будет восстановлен и доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране.

Собеседник PressTV отметил, что Иран не намерен пересматривать свою позицию по вопросу предоставления МАГАТЭ доступа к данным о ядерных объектах. “Переговоры во время визита генерального директора МАГАТЭ в Тегеран будут касаться только обслуживание некоторого оборудования для мониторинга, других вопросов в повестке дня нет”, — заявил источник.

Контекст

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство потеряло доступ к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта по истечении трех месяцев, если США не отменят санкции в отношении Ирана. В МАГАТЭ также сообщили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

В субботу стало известно, что гендиректор агентства прибудет в Иран 11 сентября с однодневным визитом для участия в переговорах с иранской стороной.

В Вене с апреля ведутся глазные переговоры Ирана и международной “пятерки” (Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятие санкций США из Ирана, выполнения ядерных обязательств Тегераном, возвращение США в сделку. Наработки в стране оружейного урана является нарушением условий соглашения.

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