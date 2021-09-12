МАГАТЭ не получит доступ к ядерным объектам Ирана после визита гендиректора агентства - СМИ

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получат доступ к ядерным объектам в Иране после визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси, который прибудет в столицу Ирана в субботу для переговоров по вопросам сотрудничества МАГАТЭ и Ирана. Об этом в субботу сообщил телеканал PressTV со ссылкой на источник, передает УНН.