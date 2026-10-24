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Шахед-136

"Мабуть, нудний день в офісі": Леброн Джеймс відповів на критику Трампа

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Леброн Джеймс назвав критику Трампа "нудним днем в офісі". Президент звинуватив баскетболіста в неповазі до національного гімну США.

"Мабуть, нудний день в офісі": Леброн Джеймс відповів на критику Трампа

Зірка Національної баскетбольної асоціації (НБА) Леброн Джеймс відповів на критику збоку президента США Дональда Трампа за свою поведінку під час виконання національного гімну США. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Після переможного для його Філадельфії матчу над Клівлендом Джеймс припустив, що заява Трампа пов'язана з неприємностями на роботі.

Так, мабуть, це нудний день в офісі, знаєте. Нудний день в офісі

- поглузував Джеймс з президента США.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп розкритикував зірку НБА Леброна Джеймса за поведінку під час виконання американського гімну. Той розмахував руками та імітував кидки м'яча. Глава Білого дому звинуватив спортсмена в неповазі до країни та зажадав публічних вибачень.

Конфлікт між Трампом і Леброном триває не перший рік. У 2017 році Джеймс назвав Трампа "нікчемою" після того, як президент США відкликав запрошення Голден Стейт Ворріорз до Білого дому через заяву Стефена Каррі про небажання відвідувати резиденцію.

Джеймс також підтримував Гілларі Клінтон на президентських виборах 2016 року та Камалу Гарріс у 2024-му, коли вона змагалася з Трампом.

Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок05.03.25, 09:34 • 14478 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки