"Наверное, скучный день в офисе": Леброн Джеймс ответил на критику Трампа

$45.050.0350.440.13
ukenru
21:21 • 7790 просмотра
Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение
19:39 • 12645 просмотра
Украина вводит прекращение огня с 03:00 27 октября для проведения гуманитарной операции в Олешках - Генштаб
19:29 • 14100 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление
18:57 • 12850 просмотра
Новые материалы Пентагона об НЛО свидетельствуют: над важным объектом в США заметили загадочные "чёрные треугольники"
18:18 • 15203 просмотра
Маск на фоне скандала со Starlink обвинил украинские элиты в обогащении на войне и намекнул на "подкуп" политиков в США
23 октября, 16:46 • 19982 просмотра
Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из ОлешекVideo
23 октября, 16:14 • 19198 просмотра
24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света
23 октября, 15:24 • 17895 просмотра
Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
23 октября, 15:08 • 15760 просмотра
Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила
23 октября, 14:44 • 12545 просмотра
У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
92%
756мм
Популярные новости
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают23 октября, 13:49 • 20696 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 22180 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 20977 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto23 октября, 15:07 • 15285 просмотра
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали18:46 • 7890 просмотра
публикации
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление19:29 • 14103 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 27495 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 29670 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 36135 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов23 октября, 07:39 • 36673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Великобритания
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали18:46 • 7992 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto23 октября, 15:07 • 15342 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 21036 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 22237 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают23 октября, 13:49 • 20753 просмотра
Актуальное
Старлинк
Хранитель
Фильм
Техника
Шахед-136

"Наверное, скучный день в офисе": Леброн Джеймс ответил на критику Трампа

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Леброн Джеймс назвал критику Трампа "скучным днём в офисе". Президент обвинил баскетболиста в неуважении к национальному гимну США.

"Наверное, скучный день в офисе": Леброн Джеймс ответил на критику Трампа

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа за свое поведение во время исполнения национального гимна США. Об этом сообщает УНН.

Детали

После победного для его «Филадельфии» матча с «Кливлендом» Джеймс предположил, что заявление Трампа связано с неприятностями на работе.

Да, наверное, это скучный день в офисе, знаете. Скучный день в офисе

- подшутил Джеймс над президентом США.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду НБА Леброна Джеймса за поведение во время исполнения американского гимна. Тот размахивал руками и имитировал броски мяча. Глава Белого дома обвинил спортсмена в неуважении к стране и потребовал публичных извинений.

Конфликт между Трампом и Леброном продолжается уже не первый год. В 2017 году Джеймс назвал Трампа "ничтожеством" после того, как президент США отозвал приглашение «Голден Стэйт Уорриорз» в Белый дом из-за заявления Стефена Карри о нежелании посещать резиденцию.

Джеймс также поддерживал Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и Камалу Харрис в 2024-м, когда она соперничала с Трампом.

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков05.03.25, 09:34 • 14478 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты