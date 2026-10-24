"Наверное, скучный день в офисе": Леброн Джеймс ответил на критику Трампа

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа за свое поведение во время исполнения национального гимна США. Об этом сообщает УНН.

Детали

После победного для его «Филадельфии» матча с «Кливлендом» Джеймс предположил, что заявление Трампа связано с неприятностями на работе.

Да, наверное, это скучный день в офисе, знаете. Скучный день в офисе - подшутил Джеймс над президентом США.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду НБА Леброна Джеймса за поведение во время исполнения американского гимна. Тот размахивал руками и имитировал броски мяча. Глава Белого дома обвинил спортсмена в неуважении к стране и потребовал публичных извинений.

Конфликт между Трампом и Леброном продолжается уже не первый год. В 2017 году Джеймс назвал Трампа "ничтожеством" после того, как президент США отозвал приглашение «Голден Стэйт Уорриорз» в Белый дом из-за заявления Стефена Карри о нежелании посещать резиденцию.

Джеймс также поддерживал Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и Камалу Харрис в 2024-м, когда она соперничала с Трампом.

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков