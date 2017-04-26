М.Ле Пен заявила, що хоче мирних відносин з США та Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила що прагне мирних відносин як з США, так і з Росією передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Лідер "Національного фронту", яка пройшла в другий тур президентських виборів у Франції Марін Ле Пен заявила про своє бажання встановлення мирних відносин з усіма країнами.
"Я хочу мирних відносин з усіма країнами, я хочу їх з США, я хочу їх з Росією, хочу з Великою Британією" - заявила політик
За словами, М.Ле Пен вона з повагою ставиться до всіх держав. також вона назвала себе кандидатом, який зможе забезпечити нормальні відносини з усіма країнами.
Нагадуємо, що М. Ле Пен на час виборів відійшла від керівництва партією.