М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24182 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112291 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113780 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110795 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102990 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106608 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103225 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией

М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией

Киев  •  УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений как с США, так и с Россией передает УНН со ссылкой на Le Parisien.

Лидер "Национального фронта", которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила о своем желании установления мирных отношений со всеми странами.

"Я хочу мирных отношений со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, хочу с Великобританией", - заявила политик

По словам М.Ле Пен, она с уважением относится ко всем государствам. Также она назвала себя кандидатом, который сможет обеспечить нормальные отношения со всеми странами.

Напоминаем, что М. Ле Пен на выборах отошла от руководства партией.

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