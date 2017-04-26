М.Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с США и Россией

Лидер "Национального фронта", которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила о своем желании установления мирных отношений со всеми странами.

"Я хочу мирных отношений со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, хочу с Великобританией", - заявила политик

По словам М.Ле Пен, она с уважением относится ко всем государствам. Также она назвала себя кандидатом, который сможет обеспечить нормальные отношения со всеми странами.

Напоминаем, что М. Ле Пен на выборах отошла от руководства партией.