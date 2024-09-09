Литва розробить план масової евакуації до початку жовтня
Київ • УНН
Литва готує національний план масової евакуації до початку жовтня через загрози безпеці. Країни Балтії спільно працюють над зміцненням цивільного захисту та створенням притулків.
До початку жовтня в Литві буде розроблено національний план масової евакуації, оголосила міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте, пише Lrt, передає УНН.
"У кожного самоврядування є свій план евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації", - сказала міністр.
Вона підкреслила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням.
"Сьогодні цивільний захист актуальний як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних і дезінформаційних атак, а диверсії - це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному", - заявила Агне Білотайте.
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За її словами, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом з іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку ЄС.
У середині липня Сейм Литви затвердив програму зміцнення і розвитку цивільної оборони, яка охоплює створення нових притулків, систем сповіщення, спеціального мобільного застосунку і фінансування в розмірі 285 мільйонів євро.
Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс додав, що наразі країна працює над створенням безпечних сховищ у підземних будівлях.
"Наразі в Латвії налічується близько 5 000 підземних будівель. Ми прагнемо до того, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як притулки", - сказав Козловскіс.
Нагадаємо
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що 7 вересня на сході країни впав російський військовий безпілотник. Наразі триває розслідування інциденту.
Крім того, російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Румунії.