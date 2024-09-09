Литва разработает план массовой эвакуации до начала октября

До начала октября в Литве будет разработан национальный план массовой эвакуации, объявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, пишет Lrt, передает УНН.

«У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации», - сказала министр.

Она подчеркнула, что из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом.

«Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии - это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня», - заявила Агне Билотайте.

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По ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны ЕС.

В середине июля Сейм Литвы утвердил программу укрепления и развития гражданской обороны, которая охватывает создание новых убежищ, систем оповещения, специального мобильного приложения и финансирование в размере 285 миллионов евро.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис добавил, что сейчас страна работает над созданием безопасных хранилищ в подземных зданиях.

«Сейчас в Латвии насчитывается около 5 000 подземных зданий. Мы стремимся к тому, чтобы к ноябрю эти здания были готовы к использованию в качестве приютов», - сказал Козловскис.



Напомним,

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что 7 сентября на востоке страны упал российский военный беспилотник. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Кроме того, российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии.