Липень може принести Україні ще більше сили в захисті неба - Зеленський

Липень може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Про це під час вечірнього звернення заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сьогодні провів кілька нарад з міжнародниками: команда Офісу, МЗС. Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими", - повідомив Зеленський.

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Президент також зауважив, що сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу – двопартійна делегація Палати представників.

"Подякував Америці, усім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство", - сказав Зеленський.

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Крмі того, Глава держави заявив про підготовку подальших спільних кроків з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу.

"Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", - резюмував він.