Июль может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для страны. Об этом во время вечернего обращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Сегодня провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД. Мы подробно прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими", - сообщил Зеленский.

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Президент также отметил, что сегодня же встретился с делегацией Конгресса - двухпартийная делегация Палаты представителей.

"Поблагодарил Америку, всех американских друзей Украины и международного порядка, основанного на правилах. Очень важна неизменная вера в то, что жизнь должна победить российскую войну и все путинские враждебные амбиции. Это абсолютно возможно. Но возможно при условии сохранения не только нашей смелости, но и смелости партнеров. Дальнобойное оружие, истребители для Украины достаточного качества и количества, больше систем ПВО - это то, что влияет на весь ход этой войны и должно влиять исключительно в наших интересах - в общих интересах всех народов, которые ценят жизнь и хотят мирного мира. И это будет. И для этого нужно американское лидерство", - сказал Зеленский.

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Кроме того, Глава государства заявил о подготовке дальнейших совместных шагов с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу.

"Это и процедура скрининга, и подготовка условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС. Будут и новые двусторонние соглашения по безопасности с нашими партнерами", - резюмировал он.