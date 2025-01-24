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Львівщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо про наслідки

Львівщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 30758 перегляди

Сили ППО збили чотири ворожі безпілотники над Львівською областю. В одному з сіл Львівського району уламки пошкодили житловий будинок, постраждалих немає.

Львівська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, збито чотири ворожі безпілотники, внаслідок атаки у Львівському районі через уламки пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Деталі 

"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили. В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч - вирва, діаметром 4 метри", - написав Козицький.

За попередніми даними, з його слів, "обійшлося без жертв та постраждалих". 

Системи життєзабезпечення області, за словами Козицького, працюють у штатному режимі.

Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині24.01.25, 07:59 • 72785 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
lvivЛьвів

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