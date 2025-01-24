Львівщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо про наслідки

Львівська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, збито чотири ворожі безпілотники, внаслідок атаки у Львівському районі через уламки пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

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"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили. В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч - вирва, діаметром 4 метри", - написав Козицький.

За попередніми даними, з його слів, "обійшлося без жертв та постраждалих".

Системи життєзабезпечення області, за словами Козицького, працюють у штатному режимі.

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