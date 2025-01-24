Львовская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно о последствиях
Киев • УНН
Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Львовской областью. В одном из сел Львовского района обломки повредили жилой дом, пострадавших нет.
Львовская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, сбиты четыре вражеских беспилотника, в результате атаки во Львовском районе из-за обломков поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью Львовщину атаковали четыре вражеских боевых беспилотника. Воины ПВО и мобильные огневые группы сработали на 100%. Все вражеские цели уничтожили. В одном из сел Львовского района в результате падения обломков "шахеда" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом - воронка, диаметром 4 метра", - написал Козицкий.
По предварительным данным, по его словам, "обошлось без жертв и пострадавших".
Системы жизнеобеспечения области, по словам Козицкого, работают в штатном режиме.
Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине24.01.25, 07:59 • 14896 просмотров