Львів оголосив війну "Національним лотереям"

“Щоб навести порядок і поставити крапку в цьому питанні — міською радою було прийнято вкрай важливе і необхідне рішення — постанову “Про організацію роботи з протидії гральному бізнесу і поширенню азартних ігор на території Львова".

Рішення має одну мету — протидія розвитку і діяльності закладів грального бізнесу. Такі заклади сьогодні замасковуються під так звані „Національні лотереї“. Але якщо зайти всередину, то ми побачимо там те саме, що було 10 років тому — однорукі бандити, тільки модернізовані”, — розповів він.

Документ визначив відповідальних за перевірки діяльності псевдолотерей в місті, додав Шевців.

“Відтепер перевірки діяльності таких закладів будуть здійснюватися районними адміністраціями та комунальними підприємствами міста. Бо більшість цих закладів почала функціонувати в МАФах, а це неправильно”, — запевнив він.

Львів’яни сподіваються незабаром остаточно зупинити роботу “одноруких бандитів”.

“Від "одноруких бандитів" страждає суспільство. Сьогодні в сім’ях є горе, тому що все більше людей потрапляє в нетрі цього лиха. Тому, ми повинні це зупинити”, — резюмує Шевців.

Нагадаємо, “Національні лотереї” викрили в організації незаконних азартних ігор і ухиленні від сплати податків ще в 2015 році. Але компанії вдалося уникнути перевірки ДФС.