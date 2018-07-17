Львов объявил войну "Национальным лотереям"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Под вывеской национальных лотерей скрываются модернизированные игровые автоматы. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель городской организации "Объединение Самопомощь" Андрей Шевцив, аргументируя решение Львовского горсовета ограничить деятельность залов "национальной лотереи".
“Чтобы навести порядок и поставить точку в этом вопросе — городским советом было принято крайне важное и необходимое решение — постановление „Об организации работы по противодействию игорному бизнесу и распространению азартных игр на территории Львова“.
Решение имеет одну цель — противодействие развитию и деятельности заведений игорного бизнеса. Такие заведения сегодня замаскировываются под так называемые „Национальные лотереи“. Но если зайти внутрь, то мы увидим там то же, что было 10 лет назад — одноруких бандитов, только модернизированных”, - рассказал он.
Документ определил ответственных за проверки деятельности псевдолотерей в городе, добавил Шевцив.
“Отныне проверки деятельности таких заведений будут осуществляться районными администрациями и коммунальными предприятиями города. Потому что большинство этих заведений начало функционировать в МАФах, а это неправильно”, - заверил он.
Львовяне надеются вскоре окончательно остановить работу “одноруких бандитов”.
“От ”одноруких бандитов“ страдает общество. Сегодня в семьях есть горе, потому что все больше людей попадает в дебри этого бедствия. Поэтому, мы должны это остановить”, - резюмирует Шевцив.
Напомним, “Национальные лотереи” уличили в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов еще в 2015 году. Но компании удалось избежать проверки ГФС.