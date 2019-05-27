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Луценко розповів, куди витратили конфісковані "гроші Януковича"

Луценко розповів, куди витратили конфісковані "гроші Януковича"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, куди витратили конфісковані активи корупціонерів часів екс-президента України Януковича. Про це він повідомив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

“За рішенням суду відбулася спецконфіскація активів корупціонерів, це були 1,5 млрд доларів, які після Революції гідності були арештовані на рахунках в Україні... На момент, коли відбулася спецконфіскація, 1,3 млрд доларів перебували у грошовій формі і пішли у держбюджет, а 200 млн доларів перебували у формі облігацій, і на цю суму був списаний зовнішній борг України”, — зазначив Луценко.

Він розповів, що половина цих коштів пішла на армію, нові види зброї, зокрема, ракету середньої дальності, 117 гуртожитків для військових, сільську медицину, велику частину доріг, які будуються в Україні, виплати об’єднаним громадам в Україні.

“Всі до копійки ці кошти були розподілені Верховною Радою, бюджетом і пішли на конкретні проекти”, — додав Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко закликав ВР підтримати законопроект про заочне судочинство

Нагадаємо, суд ухвалив рішення про зарахування до державного бюджету в порядку спецконфіскації 1 млрд 478 млн грн.

Раніше Луценко заявив, що після парламентських виборів піде у політику.

Зокрема, Луценко назвав найбільші джерела корупції в Україні.

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