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Луценко розповів, хто у фокусі слідства для наступних підозр у справі МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У фокусі слідства щодо підозр у справі про збиття рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року перебувають російські військові та політики, які виконували та організовували цей злочин. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Луценко розповів, хто у фокусі слідства для наступних підозр у справі МН17

"Сьогодні Спільною слідчою групою (JIT) складено перші 4 повідомлення про підозру і оголошений міжнародний розшук… Уважно читаючи текст підозр першим 4-ом особам, переглядаючи оприлюднені розмови підозрюваних, можна зрозуміти дорожню карту наступних - у фокусі слідства знаходяться російські військові та політики, які виконували та організовували цей злочин", - написав Луценко.

Він також зазначив, що під час слідства українські правоохоронці разом з іншими членами міжнародної Спільної слідчої групи допитали як свідків 259 осіб, у мережі Інтернет досліджено близько 5,5 млрд сторінок сайтів (соцмережі, блоги, форуми, відеохостинги), із яких збережено близько 700 млн сторінок, що мають значення для розслідування.

Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.

Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, яка є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

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