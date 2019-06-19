Луценко розповів, хто у фокусі слідства для наступних підозр у справі МН17

КИЇВ. 19 червня. УНН. У фокусі слідства щодо підозр у справі про збиття рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року перебувають російські військові та політики, які виконували та організовували цей злочин. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.