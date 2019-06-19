Луценко рассказал, кто в фокусе следствия для следующих подозрений в деле МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В фокусе следствия относительно подозрений в деле о сбитии рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Совместной следственной группой (JIT) составлены первые 4 сообщения о подозрении и объявлен международный розыск... Внимательно читая текст подозрений первым четвёртый лицам, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять дорожную карту последующих - в фокусе следствия находятся российские военные и политики, выполнявшие и организовывавшие это преступление", - написал Луценко.
Он также отметил, что во время следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной Совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 человек, в сети Интернет исследовано около 5,5 млрд страниц сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн страниц, имеющих значение для расследования.
Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17.
Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.