Луценко наказав прокурорам частіше бувати у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зобов’язав профільних заступників прокурорів областей регулярно бувати у місцях позбавлення волі. Про це він сьогодні сказав під час оперативної наради у ГПУ, передає УНН.
"Вимагаю від ваших профільних заступників (звернувся до прокурорів областей – ред.) особисто регулярно часто, якщо не щодень, бувати у місцях несвободи, тому що ситуація там дуже критична. Через структурні проблеми ДКВС контрольованість практично втрачена", - наголосив Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, У Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками. Наразі досудове розслідування щодо колишніх бійців роти “Торнадо”, а також щодо трьох співробітників “Київського слідчого ізолятору” стосовно бунту в Лук’янівському СІЗО завершено.