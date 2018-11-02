Луценко приказал прокуророрам чаще бывать в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обязал профильных заместителей прокуроров областей регулярно бывать в местах лишения свободы. Об этом он сказал во время оперативного совещания в ГПУ, передает УНН.
"Требую от ваших профильных заместителей (обратился к прокурорам областей - ред.) лично регулярно часто, если не каждый день, бывать в местах несвободы, потому что ситуация там очень критична. Из-за структурных проблем ГУИС контролируемость практически утрачена", - подчеркнул Генпрокурор.
Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками. На данный момент досудебное расследование в отношении бывших бойцов роты "Торнадо", а также троих сотрудников "Киевского следственного изолятора" относительно бунта в СИЗО завершено.