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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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лукашенко вимагає участі білорусі у переговорах щодо України

Київ • УНН

 • 16249 перегляди

Президент білорусі лукашенко заявив, що мінськ має бути залучений до мирних переговорів щодо України. Він вважає "українську кризу" проблемою для білорусі і не хоче, щоб питання вирішувалися без їхньої участі.

лукашенко вимагає участі білорусі у переговорах щодо України

Президент білорусі олександр лукашенко заявив, що до перемовин з мирного врегулювання війни в Україні слід долучити й представників мінська. Відеофрагмент його виступу опублікував близький до пресслужби президента "Пул первого", передає УНН.

Деталі

лукашенко заявив, що "українська криза" це також і проблема для білорусі, тож він не хоче, аби це питання вирішували без мінська. 

Я завжди наполягав, і українцям говорю про це, і росіянам, путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутніми білоруси. Чому? Тому що це наша проблема. Я не хочу, щоб там вирішувалися наші питання без нас

- заявив лукашенко. 

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України",

Володимир Омельченко

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