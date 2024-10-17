лукашенко требует участия беларуси в переговорах по Украине
Киев • УНН
Президент беларуси лукашенко заявил, что минск должен быть привлечен к мирным переговорам по Украине. Он считает «украинский кризис» проблемой для беларуси и не хочет, чтобы вопросы решались без их участия.
Президент беларуси александр лукашенко заявил, что к переговорам по мирному урегулированию войны в Украине следует привлечь и представителей минска. Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе президента "Пул первого", передает УНН.
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лукашенко заявил, что "украинский кризис" это также и проблема для беларуси, поэтому он не хочет, чтобы этот вопрос решали без минска.
Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас
Напомним,
белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что его страна якобы готова помочь Украине в восстановлении страны. лукашенко считает, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет "не до Украины",