Лукашенко про українських націоналістів: я таких порядних людей ніде не бачив
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ в Мінську вкрай позитивно відгукнувся про жителів Західної України і позитивно трактував явище націоналізму. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруське видання БЕЛТА.
"Слухайте, на мене приголомшливе враження справило: я таких порядних, працьовитих людей ніде не бачив. І коли я пішов з військ, працював в сільському господарстві, я мав з ними дуже тісні відносини, запрошував до себе працювати", - сказав Олександр Лукашенко.
Глава білоруської держави зізнався, що познайомившись з нібито "ворожими" західними українськими регіонами, був вражений гостинністю їх населення. Також він погодився, що українці Західної України "більш націоналістичні", але не бачить в цьому негативу.
"А що, росіяни не націоналістичні щодо своєї країни. Або ми менш націоналістичні, якщо мова йде про країну?" - резюмував Лукашенко.
Крім того, на зустрічі обговорили питання миротворчої участі Білорусі на Донбасі і внесення її можливої лепти в його відновлення.
Також говорили про перспективи повернення окупованого Криму Україні.
Нагадаємо, на початку вересня поточного року Президент Білорусі офіційно заявив про "закриття наглухо" білоруського кордону для України через потік зброї.