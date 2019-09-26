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Лукашенко про українських націоналістів: я таких порядних людей ніде не бачив

Київ • УНН

 • 175567 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ в Мінську вкрай позитивно відгукнувся про жителів Західної України і позитивно трактував явище націоналізму. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруське видання БЕЛТА.

Лукашенко про українських націоналістів: я таких порядних людей ніде не бачив

"Слухайте, на мене приголомшливе враження справило: я таких порядних, працьовитих людей ніде не бачив. І коли я пішов з військ, працював в сільському господарстві, я мав з ними дуже тісні відносини, запрошував до себе працювати", - сказав Олександр Лукашенко.

Глава білоруської держави зізнався, що познайомившись з нібито "ворожими" західними українськими регіонами, був вражений гостинністю їх населення. Також він погодився, що українці Західної України "більш націоналістичні", але не бачить в цьому негативу.

"А що, росіяни не націоналістичні щодо своєї країни. Або ми менш націоналістичні, якщо мова йде про країну?" - резюмував Лукашенко.

Крім того, на зустрічі обговорили питання миротворчої участі Білорусі на Донбасі і внесення її можливої лепти в його відновлення.

Також говорили про перспективи повернення окупованого Криму Україні.

Нагадаємо, на початку вересня поточного року Президент Білорусі офіційно заявив про "закриття наглухо" білоруського кордону для України через потік зброї.

Українські Національні Новини

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