Лукашенко об украинских националистах: я таких порядочных людей нигде не видел
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ в Минске крайне положительно отозвался о жителях Западной Украины и позитивно трактовал явление национализма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское издание БЕЛТА.
“Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать”, — сказал Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства признался, что познакомившись с якобы “враждебными” западными украинскими регионами, был поражен радушием их населения. Также он согласился, что украинцы Западной Украины “более националистичны”, но не видит в этом негатива.
“А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?” — резюмировал Лукашенко.
Кроме того, на встрече обсудили вопросы миротворческого участия Беларуси на Донбассе и внесения ее возможной лепты в его восстановление.
Также говорили о перспективах возвращения оккупированного Крыма Украине.
Напомним, в начале сентября текущего года Президент Беларуси официально заявил о “закрытии наглухо” белорусской границы для Украины из-за потока оружия.