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Лукашенко: нас раком поставили по вуглеводнях, і ніхто на це не подивився

Київ • УНН

 • 17802 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 січня здійснив робочу поїздку в Шклов, де розповів про причини труднощів і конфлікту з російською стороною в сфері поставок енергоресурсів - газу і нафти. Відповідне відео розмістив у себе в Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.

Лукашенко: нас раком поставили по вуглеводнях, і ніхто на це не подивився

"Нас раком поставили по вуглеводнях, і ніхто на це не подивився. Плювати на всі союзи. А ми тремтимо, боїмося свою країну захистити", - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося в УНН, за словами білоруського лідера, його країна є суверенною і незалежною країною, а прийняття керівництвом республіки рішення про її входження до складу Росії буде вважатися зрадою.

Нагадаємо, також Лукашенко раніше розповів про причини енергетичного конфлікту Білорусі та РФ.

За словами президента Білорусі, незгода і конфлікт з Росією відбулися через те, що від Мінська вимагали за нафту платити ціну більшу, ніж світову.

"Що стосується газу, нас кинули - не вивели нас на рівні ціни. Що стосується нафти: платіть більше, ніж вони продають полякам і німцям. Де таке бачено?" - обурився глава держави.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

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