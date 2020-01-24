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"За дурнів тримають": Лукашенко розповів про причини енергетичного конфлікту Білорусі та РФ

Київ • УНН

 • 29791 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про причини труднощів і конфлікту з російською стороною в сфері поставок енергоресурсів - газу і нафти, заявивши, що РФ "кинула" Білорусь у питанні газу і пропонувала ціну за нафту, вищу від світової. Про це повідомляє БЕЛТА, інформує УНН.

"За дурнів тримають": Лукашенко розповів про причини енергетичного конфлікту Білорусі та РФ

За словами президента Білорусі, незгода і конфлікт з Росією відбулися через те, що від Мінська вимагали за нафту платити ціну більшу, ніж світову.

"Що стосується газу, нас кинули - не вивели нас на рівні ціни. Що стосується нафти: платіть більше, ніж вони продають полякам і німцям. Де таке бачено?" - обурився глава держави.

"Ми поставили питання: брати, дорогі, старший брат, так же не робиться. Не можна ж нас за дурнів тримати. Там це взяли, в податок внесли. Притому до цента, до долара. Ні більше, ні менше, саме стільки. І коли ми стали розбиратися, мені безпосередньо доповіли люди, які готували ці нормативно-правові акти, закони, укази, постанови уряду, що це зроблено спеціально. З метою натиснути на Білорусь. Навіщо тиснути, здогадайтеся з трьох разів. Різні були теорії, висновки і так далі. Ви їх чули. і всі вони, напевно, мають місце", - підсумував Лукашенко.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко заявив, що не може "розчинити" Білорусь навіть у "братній Росії". 

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