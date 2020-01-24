Лукашенко заявив, що не може "розчинити" Білорусь навіть у "братній Росії"

“Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть в нашій братній Росії”, — підкреслив Лукашенко, слова якого наводить агентство.

За його словами, в бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася “півтора — два роки тому”, він “чітко і однозначно” заявив про неможливість об’єднання Білорусі та РФ. “Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з’їдять протягом одного року після прийняття подібного рішення”, — зазначив білоруський лідер.

За його словами, він не хоче бути останнім президентом Білорусі. “Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді. В обіймах з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни — це наші люди. Від них, правда , мало що залежить зараз”, — зауважив глава держави.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що “не буде класти в труну нашу першу незалежну державу”.