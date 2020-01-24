Лукашенко заявил, что не может "растворить" Беларусь даже в "братской России"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Беларусь является суверенной и независимой страной, а принятие руководством республики решения о ее вхождении в состав России будет считаться предательством. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в Шклов (Могилевской области), пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.
“Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России”, — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство.
По его словам, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся “полтора — два года тому назад”, он “четко и однозначно” заявил о невозможности объединения Беларуси и РФ. “Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения”, — отметил белорусский лидер.
По его словам, он не хочет быть последним президентом Беларуси. “Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас”, — заметил глава государства.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что “не будет класть в гроб нашу первую независимое государство”.